إقليم كردستان: تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الأحد، عن ارتفاع الوفيات جراء فيروس "كورونا" فى مدن الإقليم إلى 110 حالات، والإصابات إلى 3865.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أنها أجرت (1875) فحصًا جديدًا ، مبينة أن النتائج أظهرت إصابة (326) شخصًا جديدًا بفيروس "كورونا" المستجد في جميع مناطق الإقليم، لافتة إلى شفاء (34) مصابًا، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات بلغ (3865) شخصًا.