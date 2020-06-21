أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الأحد، عن ارتفاع الوفيات جراء فيروس "كورونا" فى مدن الإقليم إلى 110 حالات، والإصابات إلى 3865.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أنها أجرت (1875) فحصًا جديدًا ، مبينة أن النتائج أظهرت إصابة (326) شخصًا جديدًا بفيروس "كورونا" المستجد في جميع مناطق الإقليم، لافتة إلى شفاء (34) مصابًا، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات بلغ (3865) شخصًا.
إقليم كردستان: تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الأحد، 21 يونيو 2020 09:19 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الأحد، عن ارتفاع الوفيات جراء فيروس "كورونا" فى مدن الإقليم إلى 110 حالات، والإصابات إلى 3865.
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