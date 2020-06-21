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إصابة 6 نواب وعائلاتهم بكورونا فى العراق

الأحد، 21 يونيو 2020 11:54 م
إصابة 6 نواب وعائلاتهم بكورونا فى العراق رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
وكالات

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أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، عن إصابة 6 نواب وعائلاتهم بفيروس كورونا.

وقال فى مقابلة تلفزيونية إن "المعلومات المؤكدة لدى هى إصابة 6 نواب مع عائلاتهم وحماياتهم، لكن لدي معلومات أخرى تشير إلى إصابة 20 نائبا".

وأضاف، أن "هناك 28 موظفا في مجلس النواب أصيبوا بكورونا، بينهم مدير عام، وشخصية معنية بأمن المجلس".

وأشار الحلبوسي، إلى أن "بعض أفراد القوة المكلفة بحماية مجلس النواب أصيبوا بالفيروس أيضا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأحد تسجيل 87 وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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