إصابة 6 نواب وعائلاتهم بكورونا فى العراق

وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، عن إصابة 6 نواب وعائلاتهم بفيروس كورونا.

وأضاف، أن "هناك 28 موظفا في مجلس النواب أصيبوا بكورونا، بينهم مدير عام، وشخصية معنية بأمن المجلس".

وأشار الحلبوسي، إلى أن "بعض أفراد القوة المكلفة بحماية مجلس النواب أصيبوا بالفيروس أيضا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأحد تسجيل 87 وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.