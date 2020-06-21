اليوم السابع
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إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى فى سوهاج

الأحد، 21 يونيو 2020 03:56 م
إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى فى سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الغربى أمام قرية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، ما نتج عنه إصابة 17 شخصا من مستقلى السيارتين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وجار نقل المصابين لمستشفى طهطا العام لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج ووجود مصابين، وجار الدفع بقوات المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة المركز بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أمام قرية الصوامعة غرب دائرة المركز، وتم الدفع بــ6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، ويجرى الآن تحويل أصحاب الإصابات الخطرة إلى المستشفيات العامة والجامعية لتلقى العلاج.


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