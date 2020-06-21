إصابة عامل بحروق إثر اندلاع حريق بورشة حدادة فى الغربية

الغربية محمد طارق

أصيب عامل بحروق متفرقة بأنحاء الجسم إثر اندلاع حريق هائل بورشة حدادة بمنطقة قحافة التابعة لقسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم شرطة طنطا يفيد بنشوب حريق بورشة حدادة بمنطقة قحافة التابعة لدائرة قسم شرطة طنطا، وعلى انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق الذى نتج عنه إصابة عامل ويدعى " طارق م " بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نُقِلَة إلى مستشفى طنطا الجامعى وتبين بأن سبب الحريق ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما شهدت عزبة حميدة الشهيرة بأبو عامر التابعة لقرية صرد بمركز قطور، صباح اليوم الأحد، اندلاع حريق هائل داخل 7 منازل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل داخل 7 منازل بعزبة حميدة التابعة لقرية صرد التابعة لمركز قطور، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، الذى أسفر عن احتراق كافة محتويات المنازل، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من السيطرة على حريق بمقلب القمامة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات.

تلقى اللواء محمود حمرة مدير أمن الغربية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ.

وتبين أن الحريق فى مقلب قمامة خلف شركة الزيوت والصابون وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وعلى الفور تم السيطرة على الموقف، وتم إخماد اشتعال النيران فى القمامة، ووقف التصاعد الكثيف للأدخنة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.