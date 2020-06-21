اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 3 طوابق مخالفة ببرج سكني بحى ثان المحلة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:39 م
إزالة 3 طوابق مخالفة ببرج سكني بحى ثان المحلة إزالة طوابق مخالفة ببرج
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت رئاسة حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن إزالة أعمال 3 طوابق مخالفة ببرج سكني، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشدد رئيس الحي على ضرورة شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات والالتزام بقرارات الدولة في هذا الشأن.

وكانت محافظة الغربية، أكدت أنه لا تهاون او فساد في استلام الطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة ، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام نائب المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال في كل منطقة من مناطق التطوير حتى تاريخه.

 

 

 


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية اخبار الغربية

الغربية

حي ثان المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة