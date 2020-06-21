إزالة 3 طوابق مخالفة ببرج سكني بحى ثان المحلة

الغربية محمد طارق

شنت رئاسة حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن إزالة أعمال 3 طوابق مخالفة ببرج سكني، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشدد رئيس الحي على ضرورة شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات والالتزام بقرارات الدولة في هذا الشأن.

وكانت محافظة الغربية، أكدت أنه لا تهاون او فساد في استلام الطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة ، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام نائب المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال في كل منطقة من مناطق التطوير حتى تاريخه.