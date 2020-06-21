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إزالة ثلاثة طوابق بعقار مخالف بحى ثان المحلة وغلق ملعب كرة خماسي

الأحد، 21 يونيو 2020 01:54 ص
إزالة ثلاثة طوابق بعقار مخالف بحى ثان المحلة وغلق ملعب كرة خماسي عقار مخالف
الغربية عادل ضرة

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نفذ المسئولين بحي ثان المحلة بمحافظة الغربية برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حي ثان المحلة الكبري حملة ازالة اشرفت عليها لمياءعبد اللطيف خليفه نائبة رئيس الحى لتنفيذ قرار الازالة رقم 439 ,440 ,441 لسنة 2019 بالعقار الكائن بشارع الجمهورية الرئيسى الدور الرابع علوى ،والدور الخامس علوى ،الدور والسادس علوى.

وشدد رئيس الحى بالتعامل بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على حقوق الدولة .كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قام المسئولين بالحي تنفيذاً رئيس مجلس الوزراء وطبق لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحملة إشغالاتقادها  حسام الصباحي مدير قسم الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ملعب خماسي بمنطقة المستعمرة نطاق الحى  في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا و الحد من انتشاره و الحفاظ على صحة وسلامة

 


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