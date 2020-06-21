إدارة الدعوة الإلكترونية بالأوقاف تصدر العدد الثالث من مجلة منبر الإسلام

أعلنت وزارة الأوقاف عن إصدار إدارة الدعوة الإلكترونية بالوزارة العدد الإلكتروني الثالث من مجلة منبر الإسلام ، عدد شهر ذو القعدة 1441هـ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر المستنير من خلال النشر الإلكتروني.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن العدد تضمن موضوعات:
أسباب رفع البلاء .
الإيجابية ضرورة حياة .
الجمال الكوني ودلالته .
قراءة في كتاب "فقه النوازل .. كورونا المستجد أنموذجًا" .
الفن الهادف .. "الاختيار" أنموذجًا . ملف خاص
بالاضافة إلى موضوعات أخرى متنوعة.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن صدور أحدث مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهو كتاب بعنوان :"الكمال والجمال في القرآن الكريم"، مشيرة إلى أن الكتاب يبرز بعض وجوه الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم ، من خلال حديثه عن الصبر الجميل ، والصفح الجميل ، والسراح الجميل ، والهجر الجميل ، والسعي الجميل ، والعطاء الجميل ، واللباس الجميل ، والكلمة الجميلة ، والتحية الجميلة ، والخاتمة السعيدة .
كما يبرز بعض مواطن الكمال والجمال اللغوي في استخدام المفردة اللغوية التي لا يسد مسدها سواها ، لا من المترادفات عند القدماء ، ولا من حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المُحْدَثين ، ويقف على بعض مواطن الكمال والجمال في الجمل والتراكيب الأسلوبية ، مبينًا أن ما حذف لا يصلح مكانه الذكر ، وما ذكر لا يصلح مكانه الحذف .
واختتمت الوزارة بيانها:" وعلى الجملة فهو أصدق الحديث وأجمله ، وأحسن الكلام وأعذبه ، وأفصحه وأبلغه ، ”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ” ، ” وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا” .
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