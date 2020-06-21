إحالة 10 مراقبين مصابين لمستشفيات سوهاج وأسيوط للعلاج بعد حادث تصادم الطريق الزراعى

سوهاج محمود مقبول

كشفت المتابعة لحادث التصادم الذى وقع الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج والذى خلف وراءه 17 مصابًا جاء من بينهم 11 مراقبًا لامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد حسينى أبوضيف بإدارة طما التعليمية تم تحويل 9 مصابين منهم لمستشفيات سوهاج ومصاب إلى مستشفيات أسيوط بينما المراقب الــ11 حالته العامة مستقرة ولا توجد به أى إصابات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة المركز أمام قرية الصوامعة ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قيادات أمن الشمال إلى مكان الحادث وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى بين سيارة أجرة وأخرى ملاكى خلفت وراءها 17 مصابًا من بينهم 11 مراقبًا بامتحانات الثانوية العامة.

وكشفت التحريات عن أن من بين المصابين فى الحادث محمد صديق أحمد 55 سنة وأحمد على حسين 52 سنة ومحمد محمود أحمد 32 سنة وأحمد عبداللطيف أحمد 35 سنة وهاطف عبدالمنعم خالد 46 سنة وإسلام محمود أبوزيد 21 سنة وأيمن محمود أبوزيد 23 سنة وحميده عبدالحميد أحمد 40 سنة وعلى أحمد عبدالرحمن محمد 23 سنة ومحمد محمود قنديل 46 سنة وأمين عبدالرحيم عبدالرحمن 40 وعماد ماهر محمد 21 سنة وعلاء الدين عبدالسميع 48 سنة ومصطفى خضر السيد 59 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وأسيوط وتم تكليف أحمد المنشاوى مدير إدارة طهطا التعليمية بمتابعة حالة المصابين بالمستشفى نظرًا لأن الحادث وقع فى نطاق إدارة والذى أنتقل وقام بالمتابعة إلى أن تأكد التعامل مع كافة الحالات المصابة من المراقبين وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.