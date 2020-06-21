اليوم السابع
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إجراءات احترازية وأمنية مشددة بامتحانات الثانوية العامة بدمياط.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 11:02 ص
إجراءات احترازية وأمنية مشددة بامتحانات الثانوية العامة بدمياط.. صور اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة
دمياط عبده عبد البارى

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توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط ، والبالغ عدد المتقدمين للامتحان 10253 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية و الأدبية بعدد 41 لجنة و من المقرر أن تضم كل لجنة من 12إلى 14 طالب، على اللجان وسط تأمينات مكثفة من قبل رجال الشرطة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، حيث لم يسمح لأى طالب أو مراقب من دخول لجان الامتحانات إلا بعد التعقيم وارتداء الكمامة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،قد أصدرت توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومدير مديرية التربية والتعليم بدمياط بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية ، مشددة على توفير جو آمن وهادىء فى محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة وإتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات ولحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوى وضرورة إنتظام سير عملية إمتحانات الشهادة الثانوية ، كما شدد على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإنتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الإمتحانات والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

ونوهت المحافظ إلى أنه ووفقاً لتوصيات الاجتماع التنسيقى المُنعقد الأسبوع الماضي تم الانتهاء من كافة بنود الخطة الخاصة باستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة و الأزهرية وكذا تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بداخل ومحيط اللجان وكذا تجهيز غرف العزل والكشف الطبى لاستخدامهم فى حال ظهور أية أعراض على الطلاب، لافتة أيضاً وضع خطة تنظيمية ووقائية لتسهيل دخول الطلاب اللجان وقياس درجة الحرارة لهم و كذا التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على المسافات الآمنة.

وفى سياق متصل ناشدت الدكتورة منال عوض أولياء الأمور بعدم التزاحم بمحيط اللجان حفاظا على سلامتهم و سلامة أبنائهم.

 

اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (1)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (2)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (3)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (4)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (5)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (6)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (7)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (8)
 
اجراءات احترازية فى لجان الثانوية العامة (9)

 


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