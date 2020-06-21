اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 09:42 م
خالد صلاح
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أ ش أ: هجوم إثيوبى يستهدف معسكرًا للجيش السودانى

الأحد، 21 يونيو 2020 08:45 م
أ ش أ: هجوم إثيوبى يستهدف معسكرًا للجيش السودانى الجيش السودانى - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت مصادر سودانية، اليوم الأحد، بأن معسكر الأنفال السوداني في شرق السودان قرب الحدود مع إثيوبيا، تعرض لهجوم إثيوبي؛ ما أسفر عن إصابة جندي.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن المصادر قولها إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي سوداني، وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في ولاية القضارف.


إثيوبيا

معسكر الأنفال

هجوم إثيوبى على معكسر سودانى

السودان وإثيوبيا

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