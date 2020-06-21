أ ش أ: هجوم إثيوبى يستهدف معسكرًا للجيش السودانى

أفادت مصادر سودانية، اليوم الأحد، بأن معسكر الأنفال السوداني في شرق السودان قرب الحدود مع إثيوبيا، تعرض لهجوم إثيوبي؛ ما أسفر عن إصابة جندي.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن المصادر قولها إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي سوداني، وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في ولاية القضارف.
أ ش أ: هجوم إثيوبى يستهدف معسكرًا للجيش السودانىالأحد، 21 يونيو 2020 08:45 م
الجيش السودانى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت مصادر سودانية، اليوم الأحد، بأن معسكر الأنفال السوداني في شرق السودان قرب الحدود مع إثيوبيا، تعرض لهجوم إثيوبي؛ ما أسفر عن إصابة جندي.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
سامح شكرى: لجأنا لمجلس الأمن ليطلع بمسئولياته فى ملف سد إثيوبياالأحد، 21 يونيو 2020 07:58 م
خبير بمركز الأهرام: إثيوبيا تراوغ فى ملف سد النهضة ومصر لديها خبرات كثيرةالأحد، 21 يونيو 2020 07:45 م
العربية: إصابات فى الجيش السودانى بهجوم شنته مليشيات تدعمها أثيوبياالأحد، 21 يونيو 2020 07:25 م
إثيوبيا تواصل العناد.. ووزير خارجيتها يزعم: لا نتهرب من الحوارالأحد، 21 يونيو 2020 06:22 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة