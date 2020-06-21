أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى الهدوء وضبط النفس فى احتجاجات مالى

كتبت - هند المغربي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمحتجين فى مالى إلى التحلي بالهدوء واللجوء إلى الحوار وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "الأمين العام يدعو كل القادة السياسيين لأن يبعثوا برسائل واضحة لمؤيديهم، للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والإحجام عن أي فعل قد يزيد من التوتر"

جاء ذلك على خلفية تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة المالية باماكو، للمرة الثانية، للمطالبة بتنحي رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا، الذي يواجه العديد من الأزمات الداخلية، ودعا زعماء للمعارضة لعصيان مدني إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ويواجه كيتا الذي فاز في عام 2018 بفترة ثانية مدتها خمس سنوات تحديات تتمثل في أزمة أمنية مستمرة منذ أعوام في شمال البلاد وتفشي فيروس كورونا وإضراب المعلمين، فضلا عن التوتر السياسي الناجم عن انتخابات تشريعية متنازع على نتائجها، أجريت في مارس. وفقا لفرانس 24