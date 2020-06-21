"أمن مصر أمن السعودية".. مغردون يثمنون دعم المملكة لمبادرة الرئيس السيسي لأنقاذ ليبيا

كتب آسر أحمد

على قلب رجل واحد، على غرار تلك الجملة تكاتف العرب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اطلقها لحماية أمن مصر القومي في الجهة الغربية في ليبيا ولإنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية من الميليشيات المسلحة والمرتزقة، تكاتف كل المغردون داخل مصر وفي المملكة العربية السعودية، لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هاشتاج "أمن مصر أمن السعودية"، ليؤكد الاشقاء السعوديين دعمهم الكامل لمصر في تلك المبادرة بعد بيان المملكة العربية السعودية الذي أكدت في أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.



تريند تويتر في مصر والسعودية

وتصدر الهاشتاج الذي جاء بعنوان " #امن_مصر_امن_السعوديه" قوائم تريند تويتر داخل مصر والسعودية في آن واحد، ليغرد عشرات الآلاف على الهاشتاج بصور للرئيس السيسي بجوار الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وسرعان ما وثق الكثير من المغردون في تغريداتهم الكثير من الفيديوهات للعلاقات الوطيدة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومصر على مر العصور.

شاركت فلذات كبد #السعودية في كل حروب #مصر عبر التاريخ وفي هذه الصورة أبناء الملك عبدالعزيز في حرب 56 الملك فهد والأمير تركي والملك سلمان يتطوعون دفاعاً عن الكنانة ، لامساومة في حب ومكانة الكنانة وكل الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية للكنانة .#امن_مصر_امن_السعودية pic.twitter.com/jV0Nzq9HRW — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 20, 2020

وقالت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.