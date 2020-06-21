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أفريقيا نيوز: الاتحاد الأفريقى يعاقب جنوب السودان بسبب 9 ملايين دولار

الأحد، 21 يونيو 2020 03:30 م
أفريقيا نيوز: الاتحاد الأفريقى يعاقب جنوب السودان بسبب 9 ملايين دولار الاتحاد الأفريقي
كتبت - هند المغربي

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قرر الاتحاد الأفريقي معاقبة جنوب( AU) السودان بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية،  بسبب عدم الوفاء بالتزامات مالية تبلغ أكثر 9 ملايين دولار وفقا لأفريقيا نيوز.

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وفي توضيح مدى التعليق، قال حكيم إدوارد، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن عضوية جنوب السودان في الاتحاد الأفريقي التي تم الحصول عليها في يوليو 2011 لا تزال سليمة باستثناء أن البلاد لا يمكنها المشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي.

وقال إدوارد في بيان: "نود أن نؤكد للجمهور أن جنوب السودان هي إحدى الدول التي فرض عليها الاتحاد الأفريقي عقوبات بسبب نقص المساهمات المالية السنوية" مضيفا أن "وزارة الخارجية تود أن تؤكد للجمهور أنها تنسق مع وزارة المالية لحل هذه المسألة ليس مع الاتحاد الأفريقي فحسب، بل مع الهيئات الإقليمية الأخرى".

جنوب السودان

كما أفادت وكالة الأنباء المحلية Eye Radio أن جنوب السودان لديه الكثير من المتأخرات غير المدفوعة للهيئات الإقليمية والدولية والعالمية التي يشترك فيها. كما أن الدولة لم تسدد بعد متأخراتها إلى جماعة شرق أفريقيا التي تدين لها بنحو 24 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن جنوب السودان التى انفصلت عن السودان في 9 يوليو 2011 ، انضمت إلى الاتحاد الأفريقي في 27 يوليو 2011 ، ليصبح العضو الرابع والخمسين.

جنوب السودان 1

وقبل عام، صوت مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على تعليق تواجد جنوب السودان بجميع أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى تشكيل حكومة مدنية، وجاء القرار بعد عمل عسكري عنيف ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذين ساعدوا في الإطاحة بحكومة عمر البشير.

 

 


جنوب السودان

الاتحاد الافريقي

ديون جنوب السودان

مجلس الامن

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