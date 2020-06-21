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أفريقيا تقترب من 300 ألف إصابة بكورونا وتعافى 142 ألفا من الفيروس

الأحد، 21 يونيو 2020 01:06 م
أفريقيا تقترب من 300 ألف إصابة بكورونا وتعافى 142 ألفا من الفيروس كورونا فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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شهدت قارة أفريقيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعدما انتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ 54.

ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 297 ألفا و352 إصابة بالفيروس التاجي، ووفاة 7 آلاف و925 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 142 ألفا، وسجلت دول جنوب أفريقيا 96 ألفا و950 إصابة، تليها دول شمال أفريقيا بـ79 ألفا و717 إصابة وغرب أفريقيا ب60 ألفا و976 إصابة وشرق أفريقيا بـ30 ألفا و944 إصابة ووسط أفريقيا 28 ألفا و765حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة فإن الجائحة تهدد حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة إلى أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء.

 


افريقيا

الاتحاد الافريقي

كورونا

القارة السمراء

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