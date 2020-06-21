اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الأحد.. 23 جنيها للكيلو من المزرعة وكرتونة البيض 25جنيها

الأحد، 21 يونيو 2020 10:58 ص
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. 23 جنيها للكيلو من المزرعة وكرتونة البيض 25جنيها دواجن أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 - 6-2020  استقرارا فى السوق المحلي وذلك منذ ما يقرب من شهر وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي والسياسات التي انتهاجتها وزارة الزراعة من أجل زيادة المعروض بالسوق للحفاظ على الأسعار. 
 
 
وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة أن السوق المحلي يشهد استقرار، موضحا أن سعر الدواجن اليوم من المزرعة  يتراوح من المزرعة 22-23  جنيها، مشيرا إلى أن سعر الكيلو في محلات التجزئة يتراوح بين 26-28جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد في تصريح خاص لليوم السابع أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا تشهد استقرارا حيث سجل سعر الدجاجة ودن 1 كجم 33 جنيها للمستهلك، موضحا أن وزن الدجاجة المذبوحة والمصنوعة هو في الأصل 1.5كجم عند تاجر التجزئة، مؤكدا على دور المجازر والمصانع في زيادة الإنتاج والحفاظ على المنتج المحلي. 
 
وأشار السيد إلى أن أسعار البيض تشهد استقرارا حيث يتراوح سعر الكرتون بين 23-25 جنيها  من المزرعة ، وأن سعرها فى السوق للمستهلك يتراوح بين 28 – 30 جنيها حسب المنطقة، وأضاف ان سعر الدواجن البلدى يتراوح بين 28-30 جنيها من المزرعة في حين تباع للمستهلك بين 32-35 جنيها. 
 
 
وأكد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن إعلان مصر كأحد الدول الخالية من انفلونزا الطيور يعد إنجازا كبيرا للجهود التى بذلتها وزارة الزراعة والقائمين عليها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع منتجى الدواجن حيث أسفرت الجهود المشتركة على هذا الانجاز .
 
أكد السيد أن الإنتاج المحلى المصرى أصبح به فائض مناسب يفتح مجالا أمام المنتجين والمصنيعين للدواجن فى التصدير وفتح أسواق جديدة وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة الإنتاج ودخول استثمارات جديدة للقطاع خلال المرحلة القادمة .
 
وأشار رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المنتجات المجمدة من الدواجن المصرية أصبحت متواجدة داخل الأسواق العربية وأن عليها الطلب خلال السنوات الماضية نظرا لجودتها ، وموضحا أن الاعلان بخلوها من انفلونزا الطيور يعد حدثا اقتصاديا هاما لكل منتجى الثروة الداجنة .
 
وأوضح أن فتح التصدير أمام الانتاج المصرى سيسهم فى تعويض المنتجين عن الخسائر التى قد يتعرض لها المنتج خلال عملية الانتاج .
 
 

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