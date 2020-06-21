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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض البورى ليتراوح بين 40 – 46 جنيها

الأحد، 21 يونيو 2020 11:42 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض البورى ليتراوح بين 40 – 46 جنيها صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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يشهد سوق الأسماك استقرار على مسوى الجمهورية وذلك بفضل زيادة الانتاج المصرى وخاصة من المزارع السمكية التى تم انشاؤها حديثا وسجلت أسعار اليوم الأحد 21-8-2020 استقرارا فى سوق الجملة بالعبور حيث سجلت أسعار البلطى 1 لتتراوح بين 24 -28 جنيها، وأسعار البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، سجل البلطى الأسوانى 17 – 37 ، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

 

فيما انخفضت أسعار البورى 1 لتتراوح بين 40 – 46 جنيها للكيلو مقابل 42-48 جنيها للكيلو  وتراوح سعر البورى 2 بين  32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-210  جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

بينما استقرت  أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها  وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2  بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو .

وكان  حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين طالب  بتعليق استيراد كافة انواع الاسماك المجمدة من الخارج، لافتا إلى أنه وبعد انتشار المخاوف من ارتباط انتشار وباء كورونا باسماك السلمون المستوردة وبعد ورود بعد التقارير العلمية التي اثبتت احتمالية أن يعيش فيروس كورونا علي اسطح الأغذية  المجمدة لمدة تصل لـ3 أشهر فإنه من الضروري التوقف عن استيراد كافة انواع الأسماك كإجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا .

 

 وقال  نقيب الفلاحين ، في بيان له، إننا لسنا بحاجه ماسة  لاستيراد الاسماك المحفوظة  حاليا فمعظم الاسماك المستوردة تطلب في أعياد شم النسيم  ، مضيفا   أن  انتاج مصر من الأسماك  المحلى وصل  لمليون و900 ألف طن اسماك سنويا وتعد مصر الدولة الاولي افريقيا والثامنة عالميا  في انتاج الأسماك. .ويمكننا بسهوله تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك إذا   اوقفنا تصدير الاسماك. واستكمال مخطط الانتاج السمكي .

 


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