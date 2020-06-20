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The Sun: النظام الغذائى الضار وقلة التمرينات تعرض طفلك للسكر

السبت، 20 يونيو 2020 06:04 م
The Sun: النظام الغذائى الضار وقلة التمرينات تعرض طفلك للسكر النظام الغذائى الضار يعرضك طفلك للسكر
كتبت أمل علام

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حذرت دراسة نشرتها صحيفة "The Sun" البريطانية اليوم، من أن الأطفال الذين يبلغون سن  8 سنوات يظهرون علامات الإصابة بداء السكري، والتي تشير إلى أنهم سيصبحون مرضى بالسكر عند سن "البلوغ "، بسبب ضعف النظام الغذائي، وعدم ممارسة الرياضة، والذين أطلقوا عليهم أطفال البطاطس.

اطفال ما قبل الاصابة بالسكر
اطفال ما قبل الاصابة بالسكر

قال الباحثون، إن النظام الغذائي غير الصحى، وقلة التمرينات الرياضية، تجعلهم عرضة للمرض قبل عقود من تشخيصه عادة، حيث يمكن أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها الأطباء في التخلص منها في مهدها قبل أن تصبح مهددة للحياة.

قال الباحث الدكتور جوشوا بيل: "كنا نعلم أن مرض السكري لا يتطور بين عشية وضحاها، ما لم نكن نعرف مدى ظهور العلامات الأولى لنشاط المرض في وقت مبكر من الحياة، وكيف تبدو هذه العلامات المبكرة.

حقق باحثو جامعة بريستول، في ظهور مرض السكري من النوع 2، والذي يرتبط بالسمنة، وعادة في منتصف العمر، ولكن يمكن الوقاية منه، أخذوا عينات دم من 4761 شخصًا، عندما كانوا 8 سنوات و 16 و 18 و 25، والأكثر عرضة للخطر لديهم مستويات منخفضة مما يسمى الكولسترول الجيد، ومستويات عالية من الكولسترول السيئ.

في منتصف سن المراهقة وحتى أواخر سن المراهقة، كانت هناك أيضًا زيادة في المواد الكيميائية المرتبطة بالالتهاب المزمن، اتسعت جميع الاختلافات بمرور الوقت.

وقال الدكتور بيل، إن العلامات كانت علامات واضحة على قابلية الإصابة بمرض السكري في وقت لاحق من الحياة، وأضاف: "نرى علامات في وقت مبكر جدًا، فقد تصل إلى 50 عامًا قبل تشخيصها عادةً.

وقال، من اللافت أن نرى علامات لمرض السكري البالغ في الدم منذ صغره، تساعد هذه النتائج على الكشف عن كيفية ظهور مرض السكري.

وأضاف أن معرفة كيف تبدو هذه العلامات المبكرة يفتح أمامنا نافذة للتدخل قبل ذلك بكثير، ووقف مرض السكري قبل أن يصبح ضارًا، حيث تؤكد النتائج المخاوف من ارتفاع مستويات مرض السكري بين الشباب.

وأوضحت الصحيفة، وجد أن 85% ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة، ممن تلقوا العلاج لهذه الحالة يعانون من السمنة، بينما يعاني نصفهم تقريباً من ارتفاع ضغط الدم.


مرض السكر

علاج مرض السكر

مرؤحلة ما قبل الاصابة بالسكر

علامات الاصابة بالسكر

علامات تدل على انك ستصاب بالسكر

مريض السكر

الاطفال المصابين بالسكر

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