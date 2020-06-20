6 وفيات و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت

كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور عبدالله السند الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 39.145، وتوفى 6 حالات ليرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 319 حالة، بينما تعافى 536 حالة ليرفع إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 30726.، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم السبت للإعلان عن الوضع الوبائى فى البلاد.

فى غضون ذلك، أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 563 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 30 ألفا و729 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ563 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتى قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 678 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى أمس إلى 30 ألفا و190 حالة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتى، أصدر قرارا الخميس، بتعديل مواعيد حظر التجول الجزئى فى البلاد، لتكون ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - فى مؤتمر صحفى، عقب الاجتماع الاستثنائى لمجلس الوزراء الكويتى، والذى عقد لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) - أن مجلس الوزراء الكويتى، قرر الاستمرار فى العمل بالمرحلة الأولى من المراحل الخمس الخاصة بالعودة إلى الحياة الطبيعية فى الكويت، لحين تحقيق المعدلات والنتائج التى تسمح للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة، على أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، بإعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية، وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها فى هذا الشأن.