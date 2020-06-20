4 طن × شهر.. مهربو المخدرات يحاولون استغلال جائحة كورونا في التهريب بأسبانيا

كتب هيثم سلامة

وجهت الشرطة الاسبانية ضربة قاضية إلى مهربو المخدرات، عقب نجاحها في مصادرة 3.8 طن من مخدر الكوكايين، حيث القى القبض على حوالى 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وذكرت جريدة النيويورك تايمز، عبر موقعها أن السلطات الإسبانية صادرت 3.8 أطنان متريّة من الكوكايين في أكثر من شهر بقليل في ميناء فالنسيا ، إذ يفترض أن مهربي المخدرات كانوا يضنون أن قوات الشرطة ستكون مشغولة بمواجهة خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 COVID-19.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن التحقيقات بدأت في أبريل بعد تلقي معلومات من وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية وتحقيقات الأمن الداخلي، ووسط زيادة حركة الملاحة البحرية التي تصل إلى فالنسيا ، على ساحل البحر الأبيض المتوسط في جنوب شرق إسبانيا .

افترض التجار أن أنشطة المراقبة والتحقيق من قبل السلطات الإسبانية سوف تقل بسبب حالة الطوارئ والإغلاق الوطني لوقف انتشار الفيروس التاجي الجديد ، وفقًا لما جاء فى البيان.

عثرت الشرطة على الكوكايين في ست حاويات قادمة من أمريكا اللاتينية، وقال البيان إن الدواء أخفى بطرق مختلفة ، بما في ذلك داخل أكياس من السكر وبراميل لب الأناناس و جوز الهند.