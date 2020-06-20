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36 شابا بشمال سيناء يشاركون فى إغلاق شاطئ العريش احترازيا.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 01:01 م
36 شابا بشمال سيناء يشاركون فى إغلاق شاطئ العريش احترازيا.. صور الشباب
شمال سيناء - محمد حسين

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شارك 36 شابا من شباب مدينة العريش بشمال سيناء فى أعمال التطوع بعملية إغلاق شاطئ العريش احترازيا لليوم الثانى تنفيذا لإجراءات الحد من تفشى فيروس  كورونا، وقال خالد إبراهيم مكاوى المتحدث الرسمي باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المشاركين الشباب هم من أعضاء الجوالة والكشافة بمركز  شباب 6 أكتوبر بالعريش، ومركز شباب  مدينة العريش، ومركز شباب ضاحية السلام.

اضاف أن الشباب انتشروا على شواطئ منطقة الريسة ، ووسط العريش، والمساعيد، بواقع 25 شابا على الشاطئ بمحاذاة وسط المدينة فى مناطق غرناطة والخلفاء والأيوبي ، و 3 شباب على شاطئ الريسة، و3 شباب على شاطئ ابوصقل ، و4 شباب على شاطئ المساعيد .

وقال المتحدث باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن تغطية الشباب وتنفيذهم لهذه المهمة يتم لليوم الثانى على التوالى، ويتم متابعتهم والإشراف عليهم من إيهاب حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، ويتم تدارك الموقف من نقطة الارتكاز الرئيسية بمقر إدارة العريش الرياضية على شاطئ العريش بمشاركة مدير ادارة خدمات الشباب ومدير ادارة العريش الرياضية وقيادات مجموعات التطوع والكشافة والجوالة .

وأغلقت قوات الأمن بشمال سيناء، لليوم الثانى على التوالى شاطئ مدينة العريش، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لحماية الأهالى من تفشى فيروس كورونا .

شملت الإجراءات إغلاق أهم المناطق التى تشهد تزاحما وإقبالا يومى الجمعة والسبت، وهى شاطئ الريسة، ووسط المدينة والمساعيد .

 

 

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شمال سيناء

شاطئ العريش

سيناء

كورونا

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