12 يوليو.. مفوضية الدستورية تنظر دعوى وقف قرار التحفظ على أموال "كريستال عصفور"

كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من وليد عصفور رجل الأعمال وصاحب مصنع كريستال عصفور، المطالبة بالغاء ووقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2018 الصادر من قاضى الأمور الوقتية فى ما تضمنه من التحفظ على أمواله وممتلكاته، وقرار تأييده الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، وذلك لوقف هذا القرار عقبة أمام أحكام المحكمة الدستورية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 73 لسنة 41 منازعة تنفيذ من رجل الأعمال وليد عصفور للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2018 والصادر عن المستشار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 10 سبتمبر 2018، وذلك كونه عقبة من عقبات تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 131 لسنة 6 ق دستورية والصادر بتاريخ 16 مايو 1987، ورقم 27 لسنة 8 ق دستورية والصادر بتاريخ 4 يناير 1992، ورقم 34 لسنة 13 ق دستورية والصادر بتاريخ 20 يونيو 1994.