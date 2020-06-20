100 يوم فى مواجهة فيروس كورونا ..صحة الأقصر: أجرينا 5400 مسحة حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

استعرضت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، دور صحة الأقصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك مع ذكري مرور 100 يوم علي دخول مركب سياحى لمحافظة الأقصر وظهور أول حالات مصابة بفيروس كورونا بمصر، واستعرضت تفاصيل ومجهودات كافة رجال الجيش الأبيض بالمستشفيات المختلفة حتى الآن.

-أول حالة بمركب سياحى ومسح 100 منشأة و13 مركب بها 3330 فرد

-726 سرير وعناية وجهاز تنفس بـ7 مستشفيات

-إجراء 5400 مسحة ودعم 5220 مخالطين للحالات

-إمكانيات صحة الأقصر عبارة عن 523 سرير و108 عناية مركزة و95 جهاز تنفس صناعى فى 7 مستشفيات

-كورونا دخل الأقصر 6 مارس على مركب سياحى وعليها 45 حالة إيجابية

-تم فحص 13 مركب سياحى بإجمالى 1980 حالة جميعها سلبية

-عزلنا 3 مراكب سياحية وهى على متنها 205 فرد بينهم 13 حالة إيجابية بالمراكب الثلاثة

-إجراء المسح الشامل لكافة المنشآت السياحية يوم 9 مارس 2020 تم خلالها سحب 1350 مسحة

-إجراء المسحات للعاملين فى 100 منشأة وعمل التعقيم الشامل لجميع الفنادق الثابتة والعائمة بالمحافظة

-إفتتاح مستشفى إسنا التخصصى كثالث مستشفى مخصصة للعزل الصحى على مستوى الجمهورية فى 14 مارس 2020

-مستشفى إسنا تحتوى على 154 سرير و26 سرير عناية و17 جهاز تنفس صناعى

-تم تشغيل جهاز PCR بمستشفى حميات الأقصر كأول جهاز فى الجمهورية خارج محافظة القاهرة

-حتى الآن تم عمل أكثر من 5400 مسحة للحالات المختلفة

-الصحة قامت بمتابعة 7566 للقادمين من الخارج وذويهم

تم فحص أكثر من 30 ألف راكب من الرحلات الدولية

-تمت متابعة إجمالى عدد 5220 مخالطاً للحالات الإيجابية وتم توزيع العلاج المنزلى اللازم للحالات والمخالطين

-المديرية إشترت مستلزمات طبية بـ6 ملايين جنية بجانب الدعم الكبير من وزارة الصحة

-مستشفى إسنا للحجر الصحى حققت أعلى نسبة شفاء على مستوى الجمهورية