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يفتح أبوابه للمصلين قريبا.. مسجد جامعة تبوك "بلا أعمدة تتوسطه قبة" (صور)

السبت، 20 يونيو 2020 10:05 ص
يفتح أبوابه للمصلين قريبا.. مسجد جامعة تبوك "بلا أعمدة تتوسطه قبة" (صور) مسجد بلا أعمدة فى تبوك بالسعودية
إيمان حنا

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تتوسط قبة كبيرة بلا أعمدة مسجد "جامعة تبوك" شمال السعودية، وفق هندسة إنشائية وتصميم فريد، امتزجت فيه عمارة وفنون الحضارة الإسلامية وجمالية العمارة الحديثة، وتمت صلاة الجمعة بالمسجد الجمعة، إيذاناً بافتتاحه أمام المصلين، وسط الإجراءات الاحترازية والصحية بحسب التوصيات القائمة من الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المصلين.وفق العربية.

ويعد مسجد "جامعة تبوك" من المعالم الشهيرة في المنطقة، وعلى مستوى جامعات السعودية، وبني كمعلم يحتفي بالحضارة الإسلامية والعمرانية لمدينة تبوك، ومركز بارز لعلوم الدين الإسلامي.

ألمسجد الجديد من الداخل
ألمسجد الجديد من الداخل

 

 يتميز المسجد بمجموعة من الصفات المعمارية التي تجعله أحد أروع التحف المعمارية على مستوى المساجد، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 8000 متر مربع، وتبلغ سعته 3500 مصلٍ، ويحتوي على مئذنتين كل مئذنة بارتفاع 50 متراً، أما سقفه فهو على شكل قبة مكسية بالفسيفساء بمساحة 5887 متراً.

موقع المسجد الجديد
موقع المسجد الجديد

 

وتتكون واجهات المسجد من الزجاج المزدوج بدرجة نفاذية عالية للضوء، كما كسيت الحوائط والأرضيات بالجرانيت والرخام واستخدمت أعمال الألمنيوم للمنارتين والحوائط الديكورية، فيما تبلغ مساحة الساحات الخارجية للمسجد والمواقف 30300 متر، وتتسع مواقف السيارات لـ 380 سيارة.

المسجد خال من الأعمدة
المسجد خال من الأعمدة

 

ويتميز المسجد بنظام إضاءة طبيعية من قبة المسجد والحوائط الزجاجية، ونظام تكييف مركزي للمسجد، ونظام إدارة وتحكم bms، وكذلك نظام إنذار في حالة حدوث حريق، ونظام متطور للصوتيات، كما كسيت المداخل بترابيع جرانيت، ولأرضية صحن المسجد ترابيع رخام وحوائط زجاجية، ويتكون سقف المسجد من الألمنيوم المعلق فوق صحن المسجد، وتجاليد الألمنيوم وزجاج للكمرة الدائرية والحائط الديكوري والمنارة.

بهو المسجد الجديد
بهو المسجد الجديد

 


تبوك

مسجد بلا أعمدة

السعودية

مساجد السعودية

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