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وكيل مجلس النواب: تدخل مصر فى ليبيا لحقن الدماء وتطهيرها من الإرهاب

السبت، 20 يونيو 2020 10:25 م
وكيل مجلس النواب: تدخل مصر فى ليبيا لحقن الدماء وتطهيرها من الإرهاب سليمان وهدان
إعداد هدى أبو بكر

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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، نائب رئيس المجلس القومى للقبائل العربية، تعليقا حول كلمة الرئيس السيسى اليوم خلال جولته التفقدية للمنطقة العسكرية الغربية: "إن تصريحات الرئيس السيسى اليوم لها مؤشرات ودلالات قوية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس فى كلامه، تلميحا وليس تصريحا، بقوة الجيش المصرى وإمكانياته وجاهزيته ومكانته بين جيوش العالم".

وأضاف وهدان، خلال تغطية من داخل صالة تحرير "اليوم السابع"، أن الرئيس السيسى أشار إلى نقطة مهمة وهو وجود دعم من الجهة الشرعية الوحيدة والمنتخبة فى ليبيا، وهو مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، للموقف المصري.

وأكد وهدان أن تدخل مصر، كما قال الرئيس، يأتى لصالح حقن الدماء الليبية - الليبية، وتطهير الأرض من الإرهاب والمرتزقة الموجودة بها، للحفاظ على ثروات ليبيا، علاوة على الحفاظ على الأمن القومى المصري.

وقال وكيل مجلس النواب إن الكثير من المرتزقة ينتقلون من العراق وسوريا عن طريق تركيا إلى ليبيا، ما يشير إلى الدور التركى الداعم للإرهاب فى ليبيا.

وعن موقف القبائل من تدخل مصر لدعم ليبيا، أكد ترحيبها، وقال: "أدعو القبائل للتماسك والحفاظ على الأرض الليبية، ونحن نساندهم فى أى قرار". وعن موقف الدول من المبادرة المصرية أوضح أن مصر تعمل من خلال مظلة جامعة الدول العربية، وكافة الدول تدعم مصر وترحب بمبادرتها، وترفض التدخل التركى.

 


الرئيس السيسي

الأزمة الليبية

الدور المصري في ليبيا

المنطقة الغربية العسكرية

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