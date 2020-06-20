اليوم السابع
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وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بالمعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق

السبت، 20 يونيو 2020 04:02 م
وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بالمعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية المعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، والموقف الحالى بعد واقعة أمس بسرقة أحدى المخازن بالمعمل، وضبط المتهمين وعودة المسروقات، وتكليفه اللجنة المشكلة باستئناف الأعمال.

وكلف وكيل الوزارة أمس وفور علمه بالواقعة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بفحص وجرد كافة أعمال المعمل المشترك، والاستعانة بأى عضو فنى أو إدارى فور الحاجة إليه، وتم التأكد من إجراء الفحوصات المعملية بشكل منتظم، وخاصة تحليل الحمض النووى PCR، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتأكد من توافر كافة الكيماويات والمستلزمات اللازمة للعمل بجميع أقسام المعمل.

وفى نفس السياق قدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية خالص الشكر والتقدير والامتنان للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدعم الهائل فى حادثة سرقة إحدى المخازن بالمعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق، مشيداً بدعم واهتمامات معالى المحافظ المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة، و اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وقيادات الشرطة بمحافظة الشرقية، و اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، و العميد حسام القصبى مأمور قسم أول الزقازيق، و المقدم حسين أبو فول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، والسيد الرائد مصطفى مهدى رئيس قسم العلاقات بمديرية الأمن، وجميع رجال الشرطة البواسل، على سرعة الإستجابة، والتوجه خلال دقائق رفقة وكيل الوزارة للوقوف على أسباب الشكوي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والقبض على الجناة فى واقعة السرقة، وعودة جميع المضبوطات، وذلك فى أقل من 8 ساعات.

 


وقدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمعالى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدعم الهائل فى حادثة سرقة إحدى المخازن بالمعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق، مشيداً بدعم واهتمامات معالى المحافظ المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة، والسيد اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وقيادات الشرطة بمحافظة الشرقية، السيد اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، والسيد العميد حسام القصبى مأمور قسم أول الزقازيق .

ووجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة ، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية ، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذى يقوموا به، خلال هذه الأزمة ، حيث تم دعم مستشفى مشتول السوق المركزى بـ 2 سيرفو تدفئة، و 5 أجهزة قياس ضغط، و ٥ أجهزة نيوبليزر، وكمية من المستلزمات الطبية والوقائية، كما تم دعم مستشفى أولاد صقر المركزى بـ 15 مرتبة سرير جلد، وكمية من الأدوية الطبية والمستلزمات الوقائية .


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