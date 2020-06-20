اليوم السابع
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وكيل تعليم الأقصر يعلن الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 06:24 م
وكيل تعليم الأقصر يعلن الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه تم الانتهاء من أعمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020، وأوضح عايد أنه فى إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمنظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، جاءت توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن  لمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجارى استكمال تركيب بوابات التطهير لكل لجنة والتى سيتم الانتهاء منها مساء اليوم لتكون جاهزة غدا.

وأكد وكيل تعليم الأقصر أنه تم تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجوانتيات وأدوات  تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين، كما تم التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع  الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس.

وفى سياق متصل يتابع محافظ الأقصر أعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان فضلا عن متابعته لسير أعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة و غرف العمليات الفرعية  بالا دارت التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات أولا بأول ولسرعة التعامل الفورى مع اية احداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، جاء ذلك لضمان توفير الجو الملائم للطلاب لاداء امتحاناتهم على اكمل وجه.

من الجدير بالذكر أن عدد اللجان المجهزة بلغ 25 لجنة موزعة على مدن المحافظة ليؤدى بها 7004 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020.

 


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