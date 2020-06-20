اليوم السابع
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وكالة: وزير الطاقة الروسي يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021

السبت، 20 يونيو 2020 12:18 م
وكالة: وزير الطاقة الروسي يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021 انتاج النفط
رويترز

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم السبت إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة قبل 2021 على الأقل.

وقال نوفاك إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة.

 

 


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انتاج النفط

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