وكالة: وزير الطاقة الروسي يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021

رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم السبت إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة قبل 2021 على الأقل.