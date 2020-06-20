اليوم السابع
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وفيات كورونا في تشيلي تتجاوز 7000 حالة

السبت، 20 يونيو 2020 11:47 م
وفيات كورونا في تشيلي تتجاوز 7000 حالة كورونا فى تشيلى
رويترز

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رفعت تشيلي، اليوم، السبت، تقديرها لعدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في حين أكدت نقابة عمالية في شركة التعدين الحكومية كوديلكو المملوكة للدولة، أكبر منتج للنحاس في العالم، وفاة موظف ثان بالشركة في هذا الوباء.
 
ووسط جهود لإعادة تنظيم تقاريرها عن الوفيات المرتبطة بالفيروس، بعد تعرضها لانتقادات شديدة، زادت الحكومة العدد التقديري لحالات الوفاة ليتجاوز 7000 حالة، بعد أن أكدت في وقت سابق أن العدد هو 4265 حالة.
 
وقال رافائيل أروس ، كبير خبراء الأوبئة في البلاد "فيما يتعلق بمن توفوا بسبب كوفيد دون تأكيد مختبرى، أى الوفيات التي يكون فيها كوفيد سببا مرجحا أو محتملا، يرتفع العدد 3069".
 
وأصدرت كوديلكو بيانا داخليا يؤكد وفاة أحد عمالها في منجم مينسترو هاليس دون ذكر سبب الوفاة بشكل مباشر، لكن مسؤولا في اتحاد عمال النحاس (إف.تي.سي) قال لرويترز إن العامل جرى تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

صحة

كورونا

تشيلي

كوديلكو

وفيات

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