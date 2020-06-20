وفاة طبيب بمستشفى التل الكبير فى الإسماعيلية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور محمد رزق، نائب مدير مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، وفاة الدكتور جمال صبري، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفي التل الكبير المركزى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية عن الوضع الوبائي لجائحة كورونا المستجد covid-19 بالمحافظة، مؤكدة أن إجمالى الإصابات من أبناء الإسماعيلية 362 حالة تم إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمعدل إصابة قدره 26 إصابة لكل 100 ألف نسمة وسجلت مدينة القنطرة غرب أعلى معدل إصابة على مستوى المحافظة بمقدار 47 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ عدد حالات الخروج تحسن من المستشفيات بالإسماعيلية 161 حالة وعدد حالات العزل المنزلي تحت العلاج للحالات المرضية البسيطة 59 حالة اتمام الشفاء و23 حالة من ضمن حالات العزل المنزلي بعد استكمال بروتوكول العلاج أي أن نسبة الشفاء تجاوزت 50% من الحالات بينما وصلت حالات الوفاة 62 حالة، وكانت جملة حالات الاشتباه على مستوى المحافظة 913 حالة اشتباه تم تقديم الخدمات الطبية لها من خلال 7 مستشفيات للفرز تتبع وزارة الصحة والسكان الى جانب 3 مستشفيات للعزل بالمحافظة وهي مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بقوة 127 سرير من ضمنهم عدد 27 سرير عناية مركزة ومستشفى صدر الإسماعيلية للعزل الصحي بقوة 60 سرير من ضمنها 11 سرير عناية مركزة وقسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام بقوة 55 سرير من ضمنهم 6 سرير عناية مركزة، وبلغ عدد المخالطين من أبناء المحافظة 4714 شخص انهى فترة المتابعة منهم 3341 شخص، وايضًا تم اكتشاف 54 حالة مصابة من خارج محافظة الإسماعيلية وتم تقديم الخدمات العلاجية لهم بالمنشآت الصحية بالمحافظة.