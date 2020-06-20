وقال شالينبرج - في تصريح اليوم /السبت/ - إن "النمسا عدلت تصنيف دول الجوار والعديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى اللون الأخضر ولكن هذا لا يعني أننا لم نعد نراقب تطورات الوضع عن كثب".. مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر سنتخذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى.

وأعرب عن أمله في عدم العودة إلى إغلاق الحدود، مشيرا إلى أن هدفنا هو استعادة حرية السفر في أسرع وقت ممكن.. معتبرا أن السفر ليس ترفًا في القرن الحادي والعشرين بل ضرورة.

ولفت إلى أن العالم لم يشهد بعد ذروة وباء "كورونا"، ولكنه واثق من قدرة البلاد على السيطرة على الأزمة ومنع تجدد الانتشار بسبب الخبرة المكتسبة في الموجة الأولى.

وأوضح شالينبرج، أنه في حالة حدوث الموجة الثانية سوف يتم التعامل مع الموقف على المستوى الأوروبي بشكل ناجح وأكثر تنسيقا عن الفترة السابقة.