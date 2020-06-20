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وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

السبت، 20 يونيو 2020 07:00 ص
وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يعتمد على صور قراءات العداد التى تحضرها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة العدادات وترسلها أونلاين لشركات التوزيع والوزارة من خلال برنامج القراءة الموحد، فى حل شكاوى المواطنين الخاصة لفواتير الاستهلاك.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع من خلال تطبيقه بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ساهم فى تراجع شكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك الناتجة عن أخطاء القراءات، موضحا أن القراءة التى تحضرها شركة شعاع تعتبر سليمة بنسبة 100% و لا يمكن اتهمها بالخطأ.

وأوضح شاكر، أن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك ، موضحاً أنه يجعل العاملين بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل القراءات على النزول للمشترك و تسجيل قرائته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من امام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.

وأوضح، الوزير،  أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة والمواطن معا فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.     


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

فواتير الكهرباء

اليوم السابع بلس

القراءة الموحد

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