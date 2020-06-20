وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9، اتخذت كافة الاستعدادات الكاملة لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامه المقرر انطلاقها غدا الأحد.



وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ لشركات توزيع الكهرباء الـ9 وتوفير فرق صيانة على أعلى مستوى للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال فنية طارئة، علاوة على وقف جميع أعمال الصيانة والمناورات خلال ساعات الامتحانات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت استعدادها لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها غدا الأحد من خلال إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية ، وهى كالاتي :



1- تامين التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات في حميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبة – لجان تقدير الدرجات).



2-وقف جميع أعمال الصيانات أثناء فترة الامتحانات.



3- توفير وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة في الطوارئ.



4- رفع حالة الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.



5- غرف عمليات لتلقى الشكاوي علي مستوى الجمهوريه والتدخل السريع لحلها.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.