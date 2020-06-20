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وزير القوى العاملة: نتابع مستحقات العامل المصرى القتيل على يد سعودى بجدة

السبت، 20 يونيو 2020 02:39 م
وزير القوى العاملة: نتابع مستحقات العامل المصرى القتيل على يد سعودى بجدة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، حادث مقتل الشاب المصرى أحمد سعيد محمد الطاهرة من مواليد 1994 محافظة الشرقية مركز أبو حماد، ويعمل مندوب مبيعات، للوقوف على ملابسات الحادث ، فضلا عن متابعة حقوقه العمالية طرف كفيله ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق التام مع القسم القنصلى.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة، وليد عبد الرزاق، أشار فيه إلى أنه يتواصل مع القسم القنصلى لمعرفة تفاصيل الحادث ، فضلا عن اسم الشركة التى يعمل بها لمتابعة مستحقات النظامية .

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأهل المتوفى وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وكان وزير القوى العاملة ، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة ، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات دفن جثمان المواطن المصرى بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية .

يذكر أن الجالية المصرية بالسعودية كانت قد أعلنت عن مقتل الشاب المصرى المدعو أحمد سعيد الطاهر 27 سنة بجدة، وذلك إثر إطلاق نار عليه من أحد السعوديين عليه بسبب شجار نشب بينهما.

 


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