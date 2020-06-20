اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يتابع الإجراءات الإحترازية وأعمال التطوير بمطار شرم الشيخ

السبت، 20 يونيو 2020 07:25 م
وزير الطيران يتابع الإجراءات الإحترازية وأعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الطيار محمد منار وزير الطيران
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام محمد منار وزير الطيران ، اليوم السبت بجولة تفقدية موسعة بمطار شرم الشيخ الدولى للتأكد من جاهزية المطار لإستقبال الرحلات الدولية ، والإطمئنان علي تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وتأتى هذه الجولة فى إطار خطة العمل التى تم وضعها وتتضمن جولات تفقدية لوزير الطيران لجميع المطارات المصرية للوقوف علي تطبيق الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة الطيران استعداداً لعودة الطيران المنتظم أول يوليو القادم ، ورافق الوزير خلال الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات و اللواء خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ .
 
بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، واطلع وزير الطيران على أعمال التطوير  بالترمك والدهانات الخاصة بالعلامات الاسترشادية لمهبط الطائرات، كما تفقد الوزير مكتب الحجر الصحى بالمطار وتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية و قواعد السلامة الصحية بدقة عالية و تأكد سيادته من وضع الملصقات الخاصة بالتباعد الإجتماعي بصالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب والإلتزام بإرتداء الكمامات لجميع  المتواجدين داخل المطار، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار  ، وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول ، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار بالاضافة إلي الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج .
 
 
وفى ختام الجولة دعا وزير الطيران العاملين بالمطاربتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين  والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من إنتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات ، والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أماناً، كما حث سيادته الجميع على تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.
 
 
 

وزير الطيران

شرم الشيخ

انتشار فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة