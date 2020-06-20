وزير الطيران يتابع الإجراءات الإحترازية وأعمال التطوير بمطار شرم الشيخ

كتبت رحاب نبيل

قام محمد منار وزير الطيران ، اليوم السبت بجولة تفقدية موسعة بمطار شرم الشيخ الدولى للتأكد من جاهزية المطار لإستقبال الرحلات الدولية ، والإطمئنان علي تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وتأتى هذه الجولة فى إطار خطة العمل التى تم وضعها وتتضمن جولات تفقدية لوزير الطيران لجميع المطارات المصرية للوقوف علي تطبيق الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة الطيران استعداداً لعودة الطيران المنتظم أول يوليو القادم ، ورافق الوزير خلال الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات و اللواء خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ .

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، واطلع وزير الطيران على أعمال التطوير بالترمك والدهانات الخاصة بالعلامات الاسترشادية لمهبط الطائرات، كما تفقد الوزير مكتب الحجر الصحى بالمطار وتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية و قواعد السلامة الصحية بدقة عالية و تأكد سيادته من وضع الملصقات الخاصة بالتباعد الإجتماعي بصالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب والإلتزام بإرتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار ، وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول ، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار بالاضافة إلي الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج .

وفى ختام الجولة دعا وزير الطيران العاملين بالمطاربتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من إنتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات ، والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أماناً، كما حث سيادته الجميع على تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.