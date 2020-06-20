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وزير الصحة الأردنى: الوضع الوبائى بالمملكة مطمئن لكنه يصل إقليميا لدرجة القلق

السبت، 20 يونيو 2020 12:51 م
وزير الصحة الأردنى: الوضع الوبائى بالمملكة مطمئن لكنه يصل إقليميا لدرجة القلق وزير الصحة الأردنى سعد جابر
كتب: أحمد جمعة

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أكد وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر أن الوضع الوبائي فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا المستجد في المملكة مستقر، لكنه أضاف أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدول المجاورة وبشكل مطرد يصل إلى درجة القلق.

ودعا جابر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت المواطنين والمقيمين وفي ظل هذه التطورات، إلى "زيادة الحرص باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوقاية من المرض بما في ذلك التباعد الاجتماعي وتعقيم الأسطح، والتركيز على العناية الشخصية وغسل اليدين".


وشدد وزير الصحة الأردنى على أهمية تحميل تطبيق (أمان) الذي يساعد على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، منوها إلى أن الانفتاح وعودة النشاطات الاقتصادية تتطلب الوقوف معا وتحمل المسؤولية الكاملة في مكافحة انتشار الوباء.


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