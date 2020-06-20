وزير الشباب والرياضة عضو لجنة إشراف وحكم لرسالة ماجستير بتجارة القناة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن التطور المستمر فى كافة مؤسسات المجتمع تتطلب تطورًا مماثلًا فى التعلم بفروعه وتخصصاته المختلفة ولا تعتبر مبالغة إذا قيل أن تطور العلم بفروعه وتخصصاته المختلفة هو الذى يؤدى إلى تطور مؤسسات المجتمع.

وأعربت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن تقديرها وسعادتها لحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشرافه على رسالة بكلية التجارة جامعة قناة السويس مما يعطى مؤشرًا هامًا إلى دعم الحكومة للبحث العلمى والباحثين خاصة فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد والتى جعلت من البحث العلمى طوق للنجاة فى كافة المجالات.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقها الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، باستراحة جامعة قناة السويس بالقاهرة اليوم السبت، حيث شارك وزير الشباب والرياضة كعضو لجنة حكم ومناقشة رسالة ماجستير بعنوان الانعكاسات المحاسبية الناتجة عن تحويل الأندية الرياضية لكرة القدم المصرية إلى شركات مساهمة وأثرها على الاقتصاد القومى إطار استراتيجى مقترح للباحث محمد الشحات ابراهيم، الباحث بكلية التجارة جامعة قناة السويس، وشهرته محمد شيحة، خبير التسويق الرياضى.

وبلجنة حكم ومناقشة ضمت الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المراجع والمشرف على الرسالة والدكتور محمد بكر عربى، أستاذ المحاسبة الخاصة.

هذا وأكد الدكتور أحمد زكى، أن الباحث توصل إلى مجموعة من النتائج لزيادة الموارد المالية للنادى الرياضى بالإضافة إلى إمكانية استغلال المرافق والمنشآت والأجهزة الاستغلال الأمثل حيث لابد من إنشاء إدارات جديدة كإدارة للتسويق وإدارة للاستثمار وتشكيل لجان استثمارية من أهل الاختصاص لتطوير الجوانب الاستشارية، مشيرًا إلى انه بدون الفكر الاستثمارى، وتوفير الموارد المالية يتعذر الاهتمام بالموارد البشرية التى تمثل أهم عناصر أندية كرة القدم، مؤكدًا، أن الاستثمار فى أنشطة كرة القدم يتطلب وضع اللوائح والقوانين المرنة التى تيسر ذلك والتنسيق بين جهات الاختصاص لاستخراج تراخيص وتشجيع المستثمرين للاستثمار الرياضى وذلك بمنح الإعفاءات الضريبية والجمركية ونشر ثقافة الاستثمار الرياضى عير وسائل الإعلام المختلفة .

كما أوصى الباحث محمد الشحات إبراهيم، بتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لأنه أعطى الأندية الرياضية الحق فى عمل لائحة خاصة بها مما أتاح لكل نادى بوضع شروط خاصة به تختلف عن باقى الأندية وإعطاء المستثمرين صلاحيات للاستثمار فى الرياضة وخاصة قطاع كرة القدم مع عمل دورى الرديف للاستفادة من اللاعبين مواليد أخر موسم ناشئين لمدة لا تقل عن موسمين حتى يتم الاستفادة القصوى منهم وعمل شركة خاصة لإدارة دورى الدرجة الثانية والثالثة.