وزير السياحة يتابع الإجراءات الاحترازية بمراكز غوص شرم الشيخ.. صور

كتبت آمال رسلان

حرص الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ، على زيارة أحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة، واطلاع مراسلى وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية عليها على الطبيعة لنقل هذه الصورة لدولهم، حيث أن رياضة الغوص أحدى الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.

وقد حضر الجولة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحة والفندقية، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص.

وقدم مدير المركز عرض تفصيلى للاجراءت المتبعة بداية من دخول السائح إلى المركز وكتابة بياناته باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الادوات قبل أعطائها للسائح وبعد استخدامه لها، وإذا كان السائح مقيم بالفندق الموجود به مركز الغوص وسيقوم باستخدام الأدوات أكثر من مرة يتم تخصيص صندوق له لتخزين الأدوات لاستخدامها حتى انتهاء فترة إقامته على أن يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم فى كل مرة قبل وبعد الاستخدام، وإذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصه به فيخصص له المركز صندوق لها ويقوم المركز بتعقيم هذه الأدوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.

وخلال الجولة أعرب الوزير عن سعادته بأن مركز الغوص يقوم بتوزيع زجاجات مياة ملصق عليها شعار السلامة الصحية، الذى أطلقته الوزارة وهو عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هى كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعنى الحياة و الرخاء والصحة، مؤكدا أن هذه العلامة ستجعل السائح يعلم أنه سيتمتع فى مصر بحياة ورخاء وصحه، وهذا هو ما نتمناه لكل السائحين بمصر.

وزارا وزير السياحة والآثار، ومحافظ جنوب سيناء، مستشفى شرم الشيخ الدولى لاطلاع المراسلين الأجانب على إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها، والإمكانيات والتجهيزات الطبية من أجهزة للتنفس الصناعى وآسرة وغيرها من الإمكانات الطبية.

وخلال الجولة تم زيارة منطقة الفرز التى يتم فيها فحص المريض، وأجنحة العناية المركزة والأشعة المقطعية وغيرها من الأجنحة المختلفة بالمستشفى.

وتأتى زيارة أحد مراكز الغوص ومستشفى شرم الشيخ الدولى فى إطار الرحلة التعريفية التى تنظمها الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء لحوالى 35 من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية لإطلاعهم على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفى شرم الشيخ الدولى.