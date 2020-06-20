وزير الدفاع الإيرانى: العدو بات اليوم يخشى من قدراتنا الدفاعية والصاروخية

كتب محمد عبد المجيد

قال وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى، "اليوم نستطيع تلبية حاجات القوات المسلحة فى جميع المجالات القتالية والصاروخية والإلكترونية والرادارية، بما يتناسب مع التهديدات المحتملة للعدو الذى بات اليوم يخشى من قدراتنا الدفاعية والصاروخية"، و أكد حاتمى "بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لاستشهاد القائد المجاهد الشهيد جمران، الاستمرار على نهجه".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضاف وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى "اليوم وبفضل التوجيهات القيمة للأمام الخمينى الراحل وقيادة وتوجيه الأمام الخامنئي، وصلت قمة التطور والاعتماد على الذات، بحيث إننا اليوم وبالاعتماد على العلوم والتقنيات الوطنية نستطيع تلبية حاجات القوات المسلحة فى جميع المجالات القتالية البرية والجوية والبحرية والصاروخية والإلكترونية والرادارية، بما يتناسب مع التهديدات المحتملة للعدو الذى بات اليوم يخشى من قدراتنا الدفاعية وعدم اعتمادنا على الخارج خاصة فى مجال الصواريخ".

واعتبر العميد حاتمى، أن "البلاد اليوم وفى ظل مواجهة المؤامرات والدسائس المختلفة بحاجة الى التلاحم والوحدة الوطنية والابتعاد عن الخلافات والتمسك بالمقاومة، والثبات امام هجمات العدو".

ونوه العميد حاتمى، إلى "الكفاح السياسى للشهيد جمران فى إيران ولبنان، ومشاركته فى جبهات القتال".