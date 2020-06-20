وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة بعدم الالتفات إلى ادعاءات التسريب وشاومينج

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة سوف تسير وفق ما خططت له الحكومة، داعيا الطلاب إلى التواجد أمام اللجان من الثامنة صباحا حيث سيتم منع الدخول إلى اللجان بعد التاسعة، على أن ينطلق الامتحان في العاشرة، موضحا أنه سيكون هناك كشف على أجهزة المحمول فضلا عن الكشف الحراري وتسليم الطلاب الكمامات وأدوات التعقيم والوقوف بعض الوقت في الهواء الطلق بفناء المدرسة قبل دخول اللجان.
وأوضح أنه على كل الطلاب عدم الاستماع لصفحات التواصل الاجتماعي نهائيا خلال هذه الفترة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ادعاءات التسريب وشاومينج وأمثاله، كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى إلى طلاب الثانوية العامة: كلمات سجلتها بادوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء إمتحانات الثانوية العامة مع تمنياتي القلبية لهم جميعا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم في مستقبل مشرق باذن الله.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
وأٔضاف الوزير إنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان بين كمامات وصل عددها ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.
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