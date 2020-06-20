اليوم السابع
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وزير الاتصالات: 4 مبانى بالمرحلة الأولى لمدينة المعرفة منها جامعة التكنولوجيا

السبت، 20 يونيو 2020 12:04 ص
وزير الاتصالات: 4 مبانى بالمرحلة الأولى لمدينة المعرفة منها جامعة التكنولوجيا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال استضافته فى برنامج "التاسعة" على قناة مصر الأولى، أن تكلفة إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى 2 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 4 مبانى منها مركز للبحث والتطوير وإنشاء جامعة جديدة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد لتكنولوجيا المعلومات ومركز للبحث والتطوير.
 
وحول ملف انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، قال "طلعت"، إن سيكون نقلا نوعيا وليس جغرافيا، بمعنى نقل حكومة توظف بشكل وبمهارات وطريقة أداء وثقافة جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة "لا ورقية" بحيث تتبادل البيانات والوثائق والمستندات بشكل إلكترونى كامل.
 
وتابع الوزير بالقول: ستكون حكومة تشاركية متكاملة، لها مردود أكبر على المواطن، بحيث تتكامل كل أركانها وجهاتها وقطاعاتها عبر تبادل البيانات والمستندات لتقديم الخدمات للمواطن عبر منفذ أو شباك أو جهة واحد، بدلا من ذهاب "متلقى الخدمة" لأكثر من جهة للحصول على الخدمات التى يحتاجها. 
 
و"مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التقنيات المتقدمة، كما ستضم المدينة جامعة متخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تولى الدولة اهتمامًا نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات ذات الأولوية مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع وإدارة المدن الذكية.
 
ويتضمن المشروع أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار، مثل الإبداع وريادة الأعمال ومراكز البحث والتطوير، أفضل تطبيقات السوفت وير وتصميم الإلكترونيات، أفضل الخبرات والتقنيات للمستشفيات والتعاون مع كبرى المراكز والمعامل العلمية والتقنية فى العالم.
 
وستضم مدينة المعرفة، مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار، وريادة الأعمال والسوفت وير، وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها، وتضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى، تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع، وتدعم المدينة توجه الوزارة نحو الاستفادة بقدرات وإمكانات الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء معاهد ومراكز للتدريب والتأهيل التكنولوجى، الأمر الذى سيسهم فى تأهيل الشباب ودعم قدراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم فى هذه المجالات، وتوظيفها فى بناء نهضة المجتمع وتقدمه.

عمرو طلعت

مدينة المعرفة

جامعة التكنولوجيا

العاصمة الادارية

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