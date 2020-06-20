اليوم السابع
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وزير الاتصالات: رفع كفاءة شبكة الإنترنت بشكل أكبر مع دخول العام الدراسي الجديد

السبت، 20 يونيو 2020 12:21 ص
وزير الاتصالات: رفع كفاءة شبكة الإنترنت بشكل أكبر مع دخول العام الدراسي الجديد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعكف على دراسة المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية المعلوماتية، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الإنترنت بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام لمواجهة الأحمال التي ستكون متوقعة مع دخول العام الدراسي الجديد. 
 
وأشار الوزير، خلال استضافته ببرنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامية هبة جلال، مساء اليوم الجمعة، إلى خطة تطوير الإنترنت وإنفاق الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه لتطوير الإنترنت في 2019، وهو ما ساهم في صمود الشبكات وسط كثافة شديدة للاستهلاك بسبب العمل والتعليم عن بعد ومكوث المواطنين في منازلهم لفترات طويلة بالإضافة إلى اجتياز امتحانات الصف الأول الثانوي دون شكاوى. 
 
وأضاف الوزير، أن التوقعات العالمية تشير إلى بعض الممارسات سواء للعمل و التعليم قد ستستمر عقب مرور الجائحة الحالية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ولو بنسبة معينة ويجب أن نكون مستعدين لهذا الأمر. 
 
وأضاف أن متوسط سرعات الانترنت فى مطلع عام 2019 وصل إلى نحو 5.7 ميجابت/ الثانية، وكان ترتيب مصر افريقيا 43، ولكن السرعات وصلت حاليا لما يزيد عن 30 ميجا/ث واستحوذ مصر على المرتبة الثانية أفريقيا وفقا لتقرير Ookla العالمى وذلك بفضل خطة تطوير الإنترنت. 
 
ونفى الوزير، أي زيادات فى أسعار الإنترنت عقب زيادة السرعات، أما ما يتعلق بمواجهة البعض بطء في الخدمة هو سببها هدم تغيير أجهزة الراوتر مع السرعات الجديدة، حيث تتيح الشركات مقدمة الخدمة تقسيط "الراوتر" بخمسة جنيهات في الشهر. 
 
وأضاف الوزير بشأن موعد تقديم مصر لخدمات الجيل الخامس، أن هذه الخدمة معنية أكثر بإنترنت الأشياء وتواصل الآلات وفي المصانع والمؤسسات الكبيرة والمستشفيات، أكثر من الأفراد حيث يصل سعر جهاز المحمول الذي يستقبل خدمات الجيل الخامس إلى ألف دولار.
 

وزير الاتصالات

سرعة الانترنت

اسعار الانترنت

اخبار الاقتصاد

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