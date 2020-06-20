اليوم السابع
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وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإعضاب الرب

السبت، 20 يونيو 2020 12:02 م
وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإعضاب الرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة إلى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بمناسبة بدء الامتحانات غدا الأحد، قائلاً:"من ساعد على الغش ساعد على هدم وطنه وإفساد ابنه وإغضاب ربه وتدمير منظومة القيم".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.


وزير الأوقاف

الثانوية العامة

محمد مختار جمعة

امتحانات الثانوية العامة

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