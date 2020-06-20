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وزيرة الصحة توجه بتشغيل مستشفى للعزل بالعاشر وتزويد الأحرار بأجهزة تنفس صناعى

السبت، 20 يونيو 2020 09:56 م
وزيرة الصحة توجه بتشغيل مستشفى للعزل بالعاشر وتزويد الأحرار بأجهزة تنفس صناعى وزيرة الصحة
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عبر فيديو كونفرانس لمتابعة الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على آخر تطورات الموقف الصحي داخل مستشفيات العزل بالمحافظة، وكذلك الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، والتواجد  الكافي للأطقم الطبية المدربة للتعامل مع المصابين، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه. 

وخلال الاجتماع طالب محافظ الشرقية وزيرة الصحة بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتجهيز مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد ودخولها المنظومة الصحية، لتصدر الوزيرة توجيهاتها المباشرة لرئيس هيئة التأمين الصحي بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتجهيز المستشفى ورفع كفاءة الجناح الذى تم تخصيصه  لعزل المصابين، وكذلك العناية المركزة لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي كورونا.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة سير العمل داخل مستشفى الأحرار التعليمى وطرق التعامل مع المصابين، وتم التأكيد على رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بالمتابعة المستمرة لنظام العمل داخل المستشفى وانتظام الأطقم الطبية وهيئة التمريض، واستيعاب أكبر عدد من الحالات الحرجة خاصة التي تحتاج إلي عناية مركزة وتنفس صناعي، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع التشديد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء عملهم.

وقالت وزيرة الصحة إنها سوف تقوم بزيارة لمحافظة الشرقية لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة)، والاطمئنان علي تقديم كل أوجه الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى للوصول إلي مجتمع صحي وسليم.

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ الشكر لوزيرة الصحة لمتابعتها الدائمة والمستمرة للوضع الصحي داخل مستشفيات العزل بنطاق المحافظة، وكذلك مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار ومرفق الإسعاف لدورهم التكاملي والتنسيق فيما بينهم لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

العاشر من رمضان

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