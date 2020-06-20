اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الزراعة تعلن تحصين 3441 كلب و 6870 رخصة تملك.. اعرف التفاصيل

السبت، 20 يونيو 2020 06:00 ص
وزارة الزراعة تعلن تحصين 3441 كلب و 6870 رخصة تملك.. اعرف التفاصيل كلاب
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة  الزراعة ، بشان تحصين الكلاب ، أن احدث التقارير الواردة من الادارة العامة للأمراض المشتركة يوضح اجمالى الكلاب المحصنة خلال شهر مايو 2020 بلغت ( 3441) حيوان وعدد الرخص التى تم استخراجها (6870) رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.

واكد تقرير الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر، الذى حصل لـ "اليوم السابع"، عليه أن ترخيص الكلاب هو الحل الامثل للقضاء على مرض السعار لان الترخيص مرتبط بالتطعيم حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الادارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تعلق فى الطوق الخاص به وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبت به جدول تطعيمه ، وذلك لعدم الاضرار بالمواطنين واعفاء صاحبه من المساءلة القانونية التى يمكن التعرض لها فى حالة الاعتداء حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الامراض المعدية والوبائية.

وأوضح  تقرير الخدمات البيطرية،أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطري – الصحة – المحليات – البيئة، وتعتبر الاماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لاتقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الامراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد الى ماتسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وماينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وأضاف تقريرالخدمات البيطرية، أن مرض السعار يعد من أخطر الامراض المشتركة نظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الاسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة بأجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

 

 


الخدمات البيطرية

رخص الكلاب

تحصين الكلاب

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

7 ضوابط تنظم نقل العاملين وأصول "الشورى السابق" لمجلس الشيوخ

7 ضوابط تنظم نقل العاملين وأصول "الشورى السابق" لمجلس الشيوخ

ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نتطبق كافة الاشتراطات الحجرية

ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نتطبق كافة الاشتراطات الحجرية

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة