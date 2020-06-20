وزارة الزراعة تعلن تحصين 3441 كلب و 6870 رخصة تملك.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشان تحصين الكلاب ، أن احدث التقارير الواردة من الادارة العامة للأمراض المشتركة يوضح اجمالى الكلاب المحصنة خلال شهر مايو 2020 بلغت ( 3441) حيوان وعدد الرخص التى تم استخراجها (6870) رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.

واكد تقرير الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر، الذى حصل لـ "اليوم السابع"، عليه أن ترخيص الكلاب هو الحل الامثل للقضاء على مرض السعار لان الترخيص مرتبط بالتطعيم حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الادارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تعلق فى الطوق الخاص به وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبت به جدول تطعيمه ، وذلك لعدم الاضرار بالمواطنين واعفاء صاحبه من المساءلة القانونية التى يمكن التعرض لها فى حالة الاعتداء حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الامراض المعدية والوبائية.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية،أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطري – الصحة – المحليات – البيئة، وتعتبر الاماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لاتقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الامراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد الى ماتسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وماينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وأضاف تقريرالخدمات البيطرية، أن مرض السعار يعد من أخطر الامراض المشتركة نظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الاسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة بأجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.