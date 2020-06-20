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وزارة التموين: صرف 80% من مقررات شهر يونيه حتى الآن

السبت، 20 يونيو 2020 04:25 م
وزارة التموين: صرف 80% من مقررات شهر يونيه حتى الآن وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات شهر يونيو الجارى حتى الآن، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين.
 
 
 
كما تقوم منافذ وزارة التموين، بطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما تواصل الوزارة حاليًا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية بالمحافظات المختلفة.
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، قد أصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.
 
كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.
 
 

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