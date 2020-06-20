هل لدى الجميع خلايا سرطانية؟..اعرف كل شيء عن المرض الخبيث

كتبت هند عادل

جسم الانسان يحتوى على ملايين الخلايا السليمة النموذجية والتي لها دورة حياة من النمو والانقسام والموت أما الخلية السرطانية هي خلية غير طبيعية لا تتبع هذه الدورة، بدلاً من الموت كما ينبغي ، تُنتج الخلايا السرطانية المزيد من الخلايا غير الطبيعية التي يمكن أن تغزو الأنسجة المجاورة يمكنهم أيضًا السفر في جميع أنحاء الدم والأنظمة الليمفاوية إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ووفقا لتقرير لموقع healthlineالطبى هناك نصائح هامة لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.

هل لدى الجميع خلايا سرطانية في أجسامهم؟





لا ، ليس لدينا جميعًا خلايا سرطانية في أجسامنا، تنتج أجسامنا باستمرار خلايا جديدة ، بعضها يمكن أن يصبح سرطانيًا في أي لحظة معينة ، قد ننتج خلايا دمرت الحمض النووي ، لكن هذا لا يعني أنها مصابة بالسرطان.

تقوم الخلايا ذات الحمض النووي التالف إما بإصلاح نفسها أو تموت من خلال موت الخلايا المبرمج احتمال حدوث السرطان يحدث فقط عندما لا يحدث أي من هذه الأشياء.

ما الفرق بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية؟



تخضع الخلايا الطبيعية للتعليمات الخلايا السرطانية لا تفعل ذلك، فتنمو الخلايا الطبيعية وتنقسم فقط حسب الحاجة لاستبدال الخلايا التالفة أو الشيخوخة، الخلايا الناضجة لها وظائف متخصصة بمجرد تحقيق هدفهم ، يموتون ، ويكملون دورة حياتهم.

تحتوي الخلايا السرطانية على جينات متغيرة وهي أقل تخصصًا من الخلايا الطبيعية لا تتبع الخلايا السرطانية الروتين المعتاد ينمون وينقسمون ولا يموتوا في الوقت المناسب هذا النمو الخارج عن السيطرة هو الذي يؤدي إلى السرطان.

تتراكم الخلايا السرطانية لتكوين أورام وتنتشر في الأنسجة المحيطة.يمكن لهذه الخلايا أيضًا أن تنفصل وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، لتعقيد الأمور ، يمكن أن تؤثر الخلايا السرطانية على سلوك الخلايا الطبيعية يمكنهم حث الخلايا السليمة حولهم على نمو أوعية دموية جديدة من أجل الحفاظ على الأورام السرطانية المزودة بالمغذيات.

يمكن للخلايا السرطانية غالبًا أن تتهرب من جهاز المناعة عن طريق تثبيط الخلايا المناعية عن تمييزها عن الخلايا الأخرى.

ما الفرق بين الخلايا الحميدة والخبيثة؟





هناك فرق كبير بين الخلايا الحميدة والخبيثة، فالخلايا الحميدة غير سرطانية في بعض الأحيان ينتجون إفراطًا في تكوين الأورام ، لكن ليس لديهم القدرة على غزو أنسجة أخرى عادة لا تكون مهددة للحياة ، ولكن يمكن أن تكون إذا كبرت أو دفعت إلى العضو يمكن أن يكون ورم الدماغ الحميد ، على سبيل المثال ، خطيرًا.

عندما تتم إزالة ورم حميد ، فمن غير المرجح أن ينمو مرة أخرى بما أن الخلايا الحميدة لا تنتشر ، فلا حاجة للعلاج لمنع الخلايا الحميدة من العودة.

أما الخلايا الخبيثة سرطانية وقد تهدد الحياة لديهم القدرة على غزو الأنسجة القريبة والانتشار في جميع أنحاء الجسم.

عند إزالة الورم الخبيث ، يمكن أن تؤدي أي خلايا خلفها إلى نمو جديد لهذا السبب يتطلب السرطان غالبًا علاجًا إضافيًا ، مثل العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو الإشعاع ، للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها في جميع أنحاء الجسم.

ما الذي يسبب السرطان؟





يرتبط السرطان بالحمض النووي التالف ترتبط الطفرات الجينية الموروثة بنسبة 5 إلى 10 % من جميع أنواع السرطان يزيد وجود واحدة من هذه الطفرات الجينية من خطر الإصابة بالسرطان ، ولكنه ليس حتميًا، يمكن أيضًا الحصول على طفرات جينية من خلال عوامل أخرى ، بما في ذلك:

- المواد الكيميائية في دخان التبغ.

- الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس أو الدباغة.

- التعرض للإشعاع بما في ذلك العلاج الإشعاعي.

- سوء التغذية بما في ذلك تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة.

- الخمول البدني.

- تعاطي الكحول.

- التعرض للمواد الكيميائية مثل الرادون والرصاص والأسبستوس.

- الالتهابات مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والتهاب الكبد.

ما الذي يمكن فعله لتقليل خطر الإصابة بالسرطان؟



لا يمكنك القضاء تمامًا على خطر الإصابة بالسرطان ، ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة.

- تجنب التبغ: وهذا يشمل السيجار والسجائر والأنابيب ومنتجات التبغ الذي لا يدخن.

- عمل فحوصات سرطان منتظمة: يمكن لبعض الفحوصات مثل مسحات عنق الرحم ومنظار القولون ، الكشف عن الخلايا غير الطبيعية قبل أن تتاح لها فرصة التحول إلى سرطانية، يمكن للفحوصات الأخرى ، مثل التصوير الشعاعي للثدي ، الكشف عن الخلايا السرطانية الموضعية قبل أن تبدأ في الانتشار.

- احمي بشرتك من الشمس: تجنّب الأشعة فوق البنفسجية من خلال تغطية البشره واستخدام واقي الشمس واسع النطاق بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30.

- التزم بنظام غذائي صحي ومتوازن.