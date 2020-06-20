اليوم السابع
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نقيب المعلمين ينعى شهداء الواجب من مراقبى الثانوية العامة بالبحر الأحمر

السبت، 20 يونيو 2020 03:23 م
نقيب المعلمين ينعى شهداء الواجب من مراقبى الثانوية العامة بالبحر الأحمر خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفاة معلمين من شهداء الواجب مراقبى الثانوية العامة إثر حادث إنقلاب أتوبيس نقل خاص بمدينة الشلاتين حيث كانوا فى طريقهم لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر لمشاركتهم فى أعمال الملاحظة بلجان الثانوية العامة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين 

ووجه الزناتى بسرعة تحرك رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمل بتقديم كل المساعدة لأسر المتوفين، والدعم الكامل لجميع المعلمين المصابين فى حادث السير ، ومتابعة حالتهم الصحية لحين خروجهم من المستشفى .

وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، رسالة للمعلمين المشاركين فى أعمال التصحيح والمراقبة والإدارة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية قائلا: أن المعلم هو نبراس العلم وعليه مسئولية كبيرة فى نهضة بلادنا الحبيبة، بجهود مخلصة تضع نصب أعينها بناء المجتمع، وحماية راية الوطن عالية خفاقة .

وقال نقيب المعلمين، فى بيان، أننا لن ننجح إلا إذا تضافرت الجهود المخلصة ، وكلنا شركاء فى سفينة الوطن ، والمعلم مثل الطبيب والجندى على كاهله مسؤولية عظيمة فى تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالى مصر ، وحانت لحظة المسئولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى ظل جائحة كورونا وضرورة التواجد فى اللجان الامتحانية كمراقبين وملاحظين وداخل كنترولات التصحيح ولجان الإدارة ، لما له من ضرورة كبيرة لمستقبل أبنائنا الطلاب ، ومسئولية كبيرة يجب أن تتحملوها بكل عزة وفخر ، والدولة سخرت كل امكانياتها لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لجميع المشاركين فى الامتحانات معلمين وطلاب.

وأوضح الزناتى قائلا: أذكركم بأن التعليم رسالة لا مهنة، قوامها الجهود المخلصة ، وضعوا نصب أعينكم أن الطلاب الذين يجلسون أمامكم على المقاعد أمانة فى أعناقكم، وهم فى المستقبل القريب ، سيكملون مسيرة الوطن نحو غد مشرق ، فحافظوا عليهم ، وأضاف قائلا : أثق باخلاص المعلمين فى تأدية رسالتهم ، ونحن معكم فى النقابة العامة للمعلمين و 53 نقابة فرعية و 320 لجنة نقابية فى جميع المحافظات فى خدمتكم".

 


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