نقيب أطباء الدقهلية يؤكد المضى فى مقاضاة الهامى عجينة وعمل دعوى تعويض ضده

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أسامه الشحات نقيب أطباء الدقهليه، اجتماعا مع دكتور صابر مشالي مدير مستشفي شربين المركزى، وقيادات المستشفي في مستشفي شربين المركزي لمناقشه الخطوات القانونية التي سيتم اتخاذها بعد رفض البرلمان رفع الحصانة عن نائب بلقاس الهامي عجينه، لما بدر منه تجاه الزملاء في مستشفي شربين.

وتم الاتفاق علي المضى قدما في استكمال الخطوات القانونية التي بدأت قصاصا من النائب المذكور, وتتمثل تلك الخطوات في انه سوف يقوم الأطباء كل على حدة بدعاوى تعويض ضد النائب عما بدر منه من أخطاء جسيمة في حقهم والحصول على تعويض مناسب وستنضم النقابة لهم في تلك الدعاوى وسيكلف الفريق القانوني للنقابة برفع تلك الدعاوى والسير فيها مع العلم أن الدعاوى المدنية لا تستوجب طلب برفع الحصانة.

ثانيا ولما كان يحق للأطباء الذين سبهم النائب وقذفهم إقامة جنحة مباشرة قبله بتلك الوقائع، ويتبع ذلك حقهم كمدعي مدني بطلب رفع الحصانة عن النائب مرة أخري ، فإنه والحال كذلك لا يسع النقابة إلا السير في تلك الإجراءات مساندة الأطباء المضارين ورسالة الطب السامية بطلب جديد لمعالي رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب بصفتهم كمدعين بالحق المدني هذه المرة وليس من النيابة العامة التي فعلت ما عليها وأكثر كونها الأمينة علي الدعوي العمومية.

ونذكر الجميع إن نقابة الأطباء بالدقهلية لن تتوانى فى حماية أبناءها والدفاع عنهم أينما كانوا وضد أى فرد ينتهك حقوق الأطباء وحريتهم في أداء عملهم.