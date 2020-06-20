اليوم السابع
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نقابة المعلمين: وسائل نقل مجانية للمشاركين فى امتحانات الثانوية والدبلومات

السبت، 20 يونيو 2020 02:05 م
نقابة المعلمين: وسائل نقل مجانية للمشاركين فى امتحانات الثانوية والدبلومات غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية تقارير الأداء من غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية للمعلمين في المحافظات المختلفة.
 
وتضمنت تقارير الأداء أنه تم الاتفاق على توفير وسائل مواصلات مجانية للمعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، وكذلك إمكانية الحصول على قرض حسن للمنتدبين لتلك الامتحانات؛ جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بتوفير كافة سبل الراحة والدعم والأمن والسلامة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة، في ظل تفشي جائحة كورونا.
 
وكشف محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، فى بيان، أنه تم التواصل مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم خالد حجازى ، وجرى الاتفاق على توفير اتوبيسات لنقل المعلمين من وإلى مقار اللجان مجانا، والأتوبيسات المجانية سوف تتواجد في السادسة صباح كل يوم امتحان أمام مقار الإدارات التعليمية من أجل نقل المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات من وإلى مقار لجان سير الامتحان، وكذلك سيتم توفير مظلات خارج اللجان لخدمة المعلمين والطلاب أثناء توقيع كشف درجات الحرارة ، وسيتم توفير وجبات ساخنة للمعلمين داخل الاستراحات ، بالإضافة إلى المساهمة في أعمال تطهير وتعقيم اللجان واستراحات المعلمين، والتواصل مع الجهات التنفيذية أثناء فترة الامتحانات  لمتابعة الأحوال الصحية. 
 
 وأكدت النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية برئاسة محسن لطفي، توفير الانتقالات لمعلمي الشرقية مجاناً للجان تقدير الدرجات بالمنصورة والإسماعيلية طوال فترة التصحيح، ومنح المعلمين المنتدبين بأعمال الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية خارج المحافظة قرض حسن بقيمة ألف جنيه بدون فوائد يسدد على 10 شهور ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية تتبع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة لحل أي شكاوى تصل أثناء فترة الامتحانات.
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وأكدت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة أحمد محمد أحمد ، تخصيص أتوبيسات لنقل المعلمين المنتدبين للجان الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية من ملوي إلى أبو قرقاص والمنيا ، ومن ملوي إلى ديرمواس وديروط ، وذلك من أمام مقر النقابة الفرعية للمعلمين بملوي.
 
وقررت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا ، توفير وسائل مواصلات للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية مجاناً ذهاباً وإياباً ، على أن تتواجد تلك الوسائل في أماكن التجمع أمام كل لجنة نقابية بالإدارات التعليمية التسعة المختلفة.
 
وقامت النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، بتوفير وسائل نقل المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة داخل وخارج المحافظة ، موضحةً أن وسائل المواصلات معقمة وتتوافر بها الكمامات اللازمة وعدد مناسب بكل أتوبيس تجنباً للتكدس .
 
وأعلنت النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد ، فتح باب التقدم للحصول على قرض حسن للسادة المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظات الخارجية " ثانوي عام – دبلومات فنية " ، على أن تكون قيمة القرض 500 جنيهاً لأعمال الامتحانات في محافظات "دمياط – الإسماعيلية " ، وألف جنيه للمحافظات الأبعد من ذلك ، على أن يسدد القرض على 10 أقساط متساوية دون فوائد .
 
 

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