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نقابة القراء تنعى "أبو الفرج" و"على الحسينى": تركا تراثا سيظل نافعا

السبت، 20 يونيو 2020 05:34 م
نقابة القراء تنعى "أبو الفرج" و"على الحسينى": تركا تراثا سيظل نافعا الشيخ احمد حسن ابو فرج
كتب على عبد الرحمن

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نعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء –القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج (1927-2020م) والمبتهل الإذاعى الكبير الشيخ على الحسينى (1958-2020م) باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر: لقد فقدت مصر ودولة التلاوة علما من أعلام قراء القرآن الكريم، ليس على المستوى المحلى فقط، ولكن على المستوى العالمى إنه القارئ المجيد أحمد حسن أبو الفرج عن عمر يناهز 83عاما، بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب القرآن الكريم لأكثر من ستين عاما، كما فقدت مصر والعالم الإسلامى أيضا المبتهل المبدع الشيخ على الحسينى عن عمر يناهز 62 عاما، وقد استطاع الفقيد على الحسينى ابن قرية جميزة بنى عمر مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية أن يزاحم الكبار فى دنيا الإنشاد الدينى والابتهالات الدينية، مما جعله يتربع على قلوب وعشاق سماع صوته العذب الذين أشادوا بأدائه المتميز، بمافيهم أهل القرآن الكريم والفن أيضا، لما كان يتمتع به من فنيات موسيقية مبهرة استحوذت على قلوب وأرواح وعشاق المديح النبوى وفن الابتهالات الدينية والإنشاد الدينية.

 

واختتمت النقابة بيانها: "رحم الله قارئ الإذاعة والتليفزيون الشيخ أحمد حسن أبو الفرج والمبتهل الكبير الشيخ على الحسينى رحمة واسعة بقدر ما قدماه من تراث للمكتبة الإسلامية والإذاعية والتليفزيونية سيظل نافعا للأمة الإسلامية حتى قيام الساعة".

 
الشيخ الحسينى
الشيخ الحسينى

الشيخ احمد حسن ابو فرج
الشيخ احمد حسن ابو فرج

 


نقابة القراء

قراء القرآن الكريم

الشيخ ابو الفرج

محمد حشاد

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